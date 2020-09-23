ЕК предложила упростить расселение мигрантов по странам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в среду новую миграционную стратегию ЕС, нацеленную на более полное участие всех стран сообщества в расселении мигрантов.

«Миграция всегда была и останется фактором жизни в Европе. Однако мир меняется, и старые системы больше не годятся. Еврокомиссия предложила новую миграционную стратегию, которая обеспечит справедливый баланс между ответственностью (государств сообщества за контроль собственных границ) и солидарностью (между государствами ЕС в вопросе размещения мигрантов)», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.

Замглавы ЕК Маргаритис Схинас, представляя новую миграционную стратегию, сообщил, что ЕК предложила значительно ужесточить контроль прибывающих в ЕС.

«Мы предлагаем систему глубокой проверки всех без исключения прибывающих мигрантов, включая установление личности, проверку безопасности (выявление криминальных и террористических элементов), контроль здоровья. На этом этапе все те, кто не имеет права на получение убежища, прибывшие из безопасных стран (которые включены официальный список ЕС), будут проходить через упрощенную процедуру контроля, после чего они будут быстро отправляться домой, чтобы не создавать бесконечных очередей», – заявил замглавы Еврокомиссии.

Напомним, в августе страны ЕС отказались принимать мигрантов из-за коронавируса.