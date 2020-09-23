Мишустин рассказал о механизме уплаты повышенной ставки НДФЛ

Уплата повышенной ставки НДФЛ с доходов свыше 5 млн рублей в год будет максимально необременительной для плательщиков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Нам удалось предусмотреть максимально необременительный для людей механизм: не надо будет бегать и собирать справки, если они получают доходы не из одного источника. Всю эту работу проведет налоговая служба, и по итогам года направит им уведомление о необходимости уплаты такого налога», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства.

Он отметил, что не все средства от повышения НДФЛ для богатых поступят в 2021 году, но деньги на лечение детей с редкими заболеваниями зарезервированы в проекте бюджета.

Мишустин также поручил Минфину совместно с законодателями и регионами уточнить базу для повышенной ставки НДФЛ в 15%, исключив из нее некоторые виды доходов.

«Важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично, поэтому прошу министерство финансов вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15-процентной ставке», – сказал Мишустин.

По его словам, такой подход соответствует принципу социальной справедливости и социальной ответственности людей, чьи доходы выше среднего. «Это и есть главная идея законопроекта», – добавил премьер.

Напомним, 17 сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год.

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