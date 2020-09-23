Эксперт объяснила уникальность открытого в России природного антибиотика

Преимущество природного антибиотика (пептид эмерициллипсин А) перед существующими клиническими препаратами в том, что он практически не токсичен, а впоследствии его можно будет получать химическими синтезами, сказала газете ВЗГЛЯД заведующая отделом микробиологии Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе Вера Садыкова.

Российские ученые рассказали, что открыли универсальный природный антибиотик (пептид эмерициллипсин А), преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.

Ученая подчеркивает, что антибиотик был открыт в лаборатории Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе. У института имеются патенты на штамм-продуцент (природный антибиотик) и на способ получения антибиотика.

«Сам антибиотик в первую очередь противогрибковый, и разрабатывался именно как альтернатива существующим терапевтическим препаратам для лечения клинических инвазивных микозов, то есть это воспаление легких, вызываемое плесневыми грибами на фоне онкологии, туберкулеза, а также у больных ВИЧ и СПИД», – говорит Садыкова.

Она рассказывает, что основное преимущество данного природного антибиотика по сравнению с имеющимися клиническими препаратами, согласно научным разработкам, очень низкая токсичность.

«Остальные противогрибковые антибиотики, применяющиеся в клинике в настоящее время, имеют основной побочный эффект – токсичность. У людей, у которых и так снижен иммунитет и которые получают противотуберкулезную терапию, очень сильная, соответственно, восприимчивость к токсичности. Бывает, что даже прекращают курс лечения просто из-за того, что человек просто уже не может выдерживать эту токсичность», – объясняет Садыкова.

Новый природный антибиотик, по словам ученой, практически не токсичен и обладает терапевтическим эффектом на уровне с уже имеющимися пептидными антибиотиками и хинальдинами.

«Будущее у нас все равно за полусинтетиками на основе, но этот антибиотик именно удобен тем, что впоследствии его можно будет получать химическими синтезами, и что имеет низкую токсичность. И это первый природный противогрибковый антибиотик. То есть будущее за антимикробными пептидами, которые разрабатываются, например, в США, Японии, но в основном это химический синтез. А природных разработок мало, по крайней мере они не на слуху», – подытожила Садыкова.

В феврале – марте текущего года было проведено международное исследование Stada Health Report, которое показало, что большинство респондентов знает, что антибиотики используются для борьбы с бактериями, при этом считают, что они помогают и при вирусах, что ошибочно.