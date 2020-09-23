Политолог оценил итоги Единого дня голосования

Решающую роль на выборах глав регионов все же имеют личные качества кандидатов, их адаптивность и умение разговаривать с людьми, считает директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) политолог Алексей Чеснаков.

«Все врио на начальном этапе кампании имели низкие рейтинги. К концу кампании стали выглядеть не хуже, а порой лучше тех глав, которые переизбирались. Сработал фактор новых лиц. Что касается партийной принадлежности, она важная, но не определяющая. Если кандидат от партии власти идет с открытым забралом, то ему больше доверия как искреннему политику. Но решающую роль на выборах глав регионов все же имеют личные качества кандидатов, их адаптивность и умение разговаривать с людьми», – отметил он в интервью «Известиям».

Чеснаков констатировал, что «Единая Россия» на сегодня – крупнейшая политическая партия, она получила большинство на выборах 11-13 сентября во всех законодательных собраниях регионов.

«Если экстраполировать полученный результат на думские выборы, хотя это и методологически неверно, то и в 2021 году можно рассчитывать на получение ЕР большинства, причем с учетом одномандатников – конституционного большинства. Сбудутся ли эти поверхностные экстраполяции, зависит от самой партии. Впереди еще целый год. Сложный год. Много событий предстоит, в том числе и неожиданных», – заметил эксперт.

Также он отметил, что в парламент могут пройти «Новые люди», если сформируют собственную позитивную повестку.

По словам политолога, результаты на выборах в городские думы Томска и Новосибирска не следует считать результатом применения технологии штаба Навального, так называемого «Умного голосования».

«Приписывать победу им никто не может запретить. Это же не мешками ворочать. В Томске оппозиционеров прошло только двое. Этим результат ограничился. В Новосибирске «Единая Россия» получила большинство. Что касается того, что можно противопоставить этой технологии. Выдвигать новых политиков. Этим новым лицам уже сейчас, не дожидаясь официального старта кампании, работать с избирателями. Потенциал у системы есть. «Единая Россия» может получить квалифицированное большинство в Госдуме, если брать результат по всем одномандатным округам», – констатировал Чеснаков.

Взятый властью курс на обновление кадров во главе регионов носит стратегический характер, заметил эксперт.

«За последние четыре года сменилось больше половины губернаторов. Пришло новое поколение сильных управленцев с высокими менеджерскими компетенциями, в большинстве своем прошедшие школу губернаторского кадрового резерва АП. Среди выпускников этой школы можно ожидать и новых глав регионов. И не только глав регионов. Обновление кадров только начинается. На очереди Государственная дума. Политический класс ждут интересные времена», – резюмировал Чеснаков.

Напомним, политолог Олег Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что главные мифы оппозиции по поводу Единого дня голосования (ЕДГ) были развенчаны, потому что явка, легитимность и представительность на выборах оказались на более чем достойном уровне.

Ранее в Общественной палате России по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы 11-13 сентября прошли спокойно.