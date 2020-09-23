В «Лизе Алерт» рассказали, где нашли пропавшую в Москве школьницу

Исчезнувшую в Москве 12-летнюю школьницу нашли в Подмосковье, сообщил спасательный отряд «Лиза Алерт», девочка была в нормальном состоянии, сообщил координатор отряда Виктор Дулин.

«Девочку нашли вчера в Софрино. Нашла наша группа по задаче, поставленной ей штабом. Поехали заниматься опросом. Опросили, получили свидетельства, что ее видели в конкретном доме, подъезде. Нашли девочку. Девочка в нормальном состоянии. Внешне никаких повреждений у нее нет. Дальше передали родителям и наряду местной полиции, которые отвезли их в Следственный комитет на дальнейшие действия», – пояснил Дулин РИА «Новости».

Девочка не ожидала, что ее найдут, ее эмоциональное состояние было смешанным.

«С одной стороны, ее приключения закончились, с другой стороны – какой-то свой фон внутренний эмоциональный. Обычно подростки молчат, потому что чужие, посторонние люди», – добавил координатор отряда.

О пропаже ребенка стало известно в понедельник. В соцсетях появилась информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику.

Девочка обвинила мать в том, что ей не рассказали о трагической смерти отца, произошедшей три года назад, рассказала мать школьницы.