В «Гипросвязи» усомнились в снижении безопасности из-за ограничения использования протоколов шифрования

Принятие законопроекта Минцифры об ограничении использования в России ряда протоколов шифрования трафика в интернете, позволяющих скрыть доменное имя сайта, не приведет к снижению безопасности пользователей в Сети, заявил заместитель гендиректора ПАО «Гипросвязь» Алексей Васильев.

Васильев заявил, что «запрет протоколов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH и DoT, а именно эти протоколы указаны в пояснительной записке к законопроекту, не приведет к снижению уровня безопасности распространения информации в интернете», передает «Интерфакс».

Он отметил, что законопроектом прямо предусмотрены исключения.

«То есть указанные протоколы шифрования могут быть использованы, например, на сайтах банковских услуг, платежных сервисов, каршеринга – на любых сайтах, на которых абсолютно точно исключено появление незаконной информации», – пояснил Васильев.

Кроме того, разрабатываются отечественные не менее эффективные протоколы шифрования.

«Конечно, у многих экспертов, да и «рядовых» пользователей интернета законопроект вызвал много вопросов. Надеюсь, что в ходе его обсуждения мы получим от разработчиков необходимые разъяснения», – сказал заместитель гендиректора «Гипросвязи».

Он подчеркнул, что цель законопроекта абсолютно понятна и прозрачна – защитить людей, особенно детей, от вредоносной незаконной информации.

«Как известно, в России на законодательном уровне информация ряда категорий запрещена к распространению в интернете. Прежде всего, это – детская порнография, информация, побуждающая к потреблению наркотиков, (...) оскорбляющая человеческое достоинство, общественную нравственность и т.д. Вся эта информация признана государством и обществом общественно опасной, недопустимой в российском сегменте интернета», – напомнил Васильев.

По его словам, протоколы шифрования, которые предполагается запретить, «снижают, а то и вовсе сводят на нет эффективность созданной в России системы противодействия незаконному контенту».

«Иными словами, может сложиться ситуация, когда пресловутый «даркнет» со всеми своими торговцами оружием, наркотиками, детской порнографией и тому подобным вдруг окажется в рунете, на наших с вами компьютерах. Не думаю, что это понравится простым россиянам, особенно родителям», – сказал Васильев.

Например, в 2019 году было выявлено более 20 тыс. случаев публикации информации о продаже и употреблении наркотиков, более 30 тыс. сайтов с детской порнографией, а за все годы борьбы с распространением такого контента – в разы больше.

«Если не принять меры уже сегодня, то все это станет доступно уже завтра, когда начнется широкое внедрение новых протоколов шифрования. Получается, что в данном случае государство в защите интересов людей действует на опережение, что случается далеко не всегда», – подчеркнул замглавы проектного института.

Ранее 21 сентября Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект, которым предлагается под угрозой блокировки Роскомнадзором запретить интернет-ресурсам использовать на территории России протоколы шифрования, позволяющие в том числе скрывать имя (идентификатор) сайта.

Согласно пояснительной записке, речь идет, в частности, о протоколах TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Целью запрета является повышение эффективности блокировки запрещенной информации. Шифрование же, пишут разработчики, снижает эффективность фильтрации трафика.