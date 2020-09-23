В Дагестане в ходе конфликта из-за межевания земли задержали 27 человек

Массовый конфликт произошел в селе Красноармейское в Дагестане из-за межевания земли, задержаны 27 граждан, сообщили в управлении Росгвардии по региону.

«Сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в селе Красноармейское Кировского района города Махачкалы, где проходят работы по межеванию земельных участков. Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления.

Около 20 гектаров земель близ села Красноармейское было отдано под садовое товарищество, однако жители села с этим решением не соглашаются и не дают осваивать территорию. Уже более 10 лет они пытаются отстоять земельные участки между селом Красноармейское и поселком Семендер.

Напомним, в июне около 90 граждан Азербайджана были доставлены в отдел полиции после конфликта в палаточном лагере в Дагестане для выяснения обстоятельств.