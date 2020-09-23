«Адмирал Горшков» вышел в Белое море для боевой подготовки

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, находящийся на испытаниях нового ракетного оружия, вышел в Белое море для отработки задач курса боевой подготовки, сообщила пресс-служба СФ.

«Экипаж фрегата под командованием капитана 1-го ранга Игоря Крохмаля проведёт учение по радиационной, химической и биологической защите на ходу корабля в море в условиях условного химического заражения с выполнением полной герметизации корпуса, подключением фильтровентиляционных установок и применением системы универсальной водяной защиты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также на флоте добавили, что моряки отработают мероприятия по специальной обработке поверхностей корабля при условном применении противником оружия массового поражения.

Помимо совершенствования подготовки по РХБЗ экипаж фрегата проведет учение по борьбе за живучесть корабля на ходу в море при условном поступлении воды внутрь корпуса, а также при условном возгорании.

«Личный состав отработает навыки вооружения рубежей обороны для локализации возгорания, проведения разведки очага условного пожара и применения штатных средств пожаротушения при ликвидации огня», – рассказали на флоте.

В рамках учения личный состав медицинской службы и нештатные санитары отработают мероприятия по оказанию первой медицинской помощи военнослужащим, получившим условные отравления продуктами горения.

Экипаж корабля также выполнит контрольные замеры скорости хода и отработает маневрирование при различных вариантах применения морского оружия. После выполнения задач боевой подготовки корабль вернется в Северодвинск.

Напомним, в конце июня фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота уже выходил в море, где провел вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщал, что флот получит гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь.

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