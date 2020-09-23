Совфед удвоил число первых вице-спикеров палаты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести второй пост первого вице-спикера палаты, сенаторы поддержали инициативу.

«Сама жизнь диктует нам такое решение», – цитирует РИА «Новости» спикера.

Матвиенко отметила, что на первом вице-спикере лежит огромный объем работы, поэтому одного человека на этом посту не хватает.

На пост первого вице-спикера Совфеда избрали бывшего полпреда правительства в Совфеде Андрея Яцкина.

В понедельник Яцкин был делегирован в Совфед представителем исполнительной власти Ростовской области. До этого он с 2004 года представлял в Совфеде правительство страны.

Также сенаторы проголосовали за избрание Андрея Турчака первым вице-спикером Совфеда. До этого он занимал должность зампреда Совфеда.

По словам Матвиенко, Совфед существенно обновится после прошедших региональных выборов, в палаты придут около 20 новых сенаторов.

Она добавила, что 14 сенаторов прошли выборы и переподтвердили полномочия.

Во вторник были назначены сенаторы от Ростовской и Пензенской областей. Также Совфед покинул сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич.