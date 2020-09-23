Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67%, до 41,44 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,88%, до 39,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 0,7 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. При этом аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,3 млн баррелей.

Данные API усилили опасения рынков по поводу спроса, которые привели к распродаже на нефтяном рынке в понедельник. Растущее число случаев заражения коронавирусом во многих странах возобновило опасения по поводу спроса на топливо, поскольку увеличение темпов заболеваемости грозит новыми карантинными ограничениями.

«Нефть находится на неизведанной территории», – сказал Bloomberg аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Тем временем Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) во вторник объявила о снятии режим ЧС с крупнейшего нефтеналивного порта страны Зувейтина. Это позволит NOC возобновить производство и экспорт на мировые рынки.

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