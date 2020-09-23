Сенатор: Президент нам четко обозначил задачи, над которыми предстоит работать

На встрече с сенаторами Владимир путин обозначил ряд приоритетных задач, решение которых важно для устойчивого развития страны. Среди них меры по поддержке науки, культуры, семьи и детей, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова. Она особо отметила внесенные накануне в Госдуму президентом законопроекты, связанные с новым порядком формирования правительства.

«Сегодня был исторический момент, когда президент встретился с сенаторами в день открытия осенней сессии Палаты регионов. Президент четко обозначил те задачи, над которыми нам предстоит работать. И что важно – на нас возложен контроль над теми поручениями, которые уже были даны президентом в ходе его послания», – рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Некоторые из задач возглавляемого Гумеровой комитета президент назвал приоритетными. «По высшему образованию президент отметил, что в вузах созданы дополнительные 11,5 тыс. бюджетных мест, причем 9,5 тыс. из них – в регионах. Эта мера поддержки нужна для того, чтобы обеспечить субъекты федерации необходимыми специалистами: медиками, педагогами и инженерами. Также это важно для семей с детьми, которые смогут получить образование у себя в регионе», – уверена сенатор.

В своем выступлении президент также затронул вопрос решения задач в сфере науки и преодоления последствий коронавируса для социально-экономической сферы. «Эти задачи нельзя решить без новых технологий и научных открытий. У нас уже готов целый ряд законопроектов в этом направлении», – рассказала собеседница.

В качестве примера Гумерова назвала закон о патентных поверенных. Эта мера направлена на то, «чтобы наши изобретения как можно быстрее внедрялись в жизнь и вводились в хозяйственный оборот». «Первое чтение запланировано на следующей неделе. Мы будем вместе с правительством активно работать над тем, чтобы этот закон был принят как можно скорее. Его ждут в регионах, он очень важен для прорывного развития экономики страны», – пояснила сенатор.

Другой законопроект связан с поправками во вторую и четвертую части Гражданского кодекса. Их суть заключается в создании правового поля для коммерциализации интеллектуальной деятельности и диверсификации экономики, рассказала Гумерова. Она отметила, что на встрече с сенаторами президент подчеркнул значение поддержки культуры, назвав ее фундаментом национальной безопасности многонациональной России. Кроме этого, глава государства заявил о контролирующей функции Совета Федерации и поддержке российских семей с детьми.

«Мы будем продолжать эту работу. Она связана с целым рядом важных поручений президента. Например, шли дискуссии по вопросу о горячем питании в школах. Позиция регионов была услышана, и сегодня более 7 млн школьников начального звена получают бесплатное горячее питание. Не менее важно обратить внимание на малокомплектные школы, где эта проблема полностью не решена. Еще остается тысяча школ, где нужно доработать инфраструктуру для полной технической готовности», – рассказала сенатор.

Гумерова также отметила актуальность вопроса создания дополнительных мест в ясельных группах. Проблема должна быть решена в следующем году. «Здесь идет определенная задержка в силу объективных и субъективных факторов по строительству дошкольных образовательных учреждений. Мы настроены слышать регионы, чтобы, где это нужно, отрегулировать законодательство или, возможно, алгоритмы выделения финансовых средств», – подчеркнула сенатор.

Кроме того, глава комитета особо отметила внесенный накануне в Госдуму президентом законопроект во исполнение принятых поправок к Конституции. В частности, изменения касаются нового порядка формирования правительства. «В этом плане усиление роли Совета Федерации является историческим событием», – подытожила Гумерова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. В ходе выступления российский лидер призвал обеспечить соблюдение предусмотренных поправками в Конституцию прав россиян, рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, анонсировал увеличение пенсий, а также рассказал о скором появлении второй вакцины от коронавируса.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поставленные президентом задачи в ходе обращения к Совету Федерации найдут конкретное отражение в работе парламентариев.