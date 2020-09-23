Сенатор: Президент нам четко обозначил задачи, над которыми предстоит работать

Взгляд
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему эмигрантам стыдно быть русскими

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет. Подробности...

Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Сенатор: Президент нам четко обозначил задачи, над которыми предстоит работать

    23 сентября 2020, 18:00

    Текст: Андрей Резчиков

    На встрече с сенаторами Владимир путин обозначил ряд приоритетных задач, решение которых важно для устойчивого развития страны. Среди них меры по поддержке науки, культуры, семьи и детей, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова. Она особо отметила внесенные накануне в Госдуму президентом законопроекты, связанные с новым порядком формирования правительства.

    «Сегодня был исторический момент, когда президент встретился с сенаторами в день открытия осенней сессии Палаты регионов. Президент четко обозначил те задачи, над которыми нам предстоит работать. И что важно – на нас возложен контроль над теми поручениями, которые уже были даны президентом в ходе его послания», – рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

    Некоторые из задач возглавляемого Гумеровой комитета президент назвал приоритетными. «По высшему образованию президент отметил, что в вузах созданы дополнительные 11,5 тыс. бюджетных мест, причем 9,5 тыс. из них – в регионах. Эта мера поддержки нужна для того, чтобы обеспечить субъекты федерации необходимыми специалистами: медиками, педагогами и инженерами. Также это важно для семей с детьми, которые смогут получить образование у себя в регионе», – уверена сенатор.

    В своем выступлении президент также затронул вопрос решения задач в сфере науки и преодоления последствий коронавируса для социально-экономической сферы. «Эти задачи нельзя решить без новых технологий и научных открытий. У нас уже готов целый ряд законопроектов в этом направлении», – рассказала собеседница.

    В качестве примера Гумерова назвала закон о патентных поверенных. Эта мера направлена на то, «чтобы наши изобретения как можно быстрее внедрялись в жизнь и вводились в хозяйственный оборот». «Первое чтение запланировано на следующей неделе. Мы будем вместе с правительством активно работать над тем, чтобы этот закон был принят как можно скорее. Его ждут в регионах, он очень важен для прорывного развития экономики страны», – пояснила сенатор.

    Другой законопроект связан с поправками во вторую и четвертую части Гражданского кодекса. Их суть заключается в создании правового поля для коммерциализации интеллектуальной деятельности и диверсификации экономики, рассказала Гумерова. Она отметила, что на встрече с сенаторами президент подчеркнул значение поддержки культуры, назвав ее фундаментом национальной безопасности многонациональной России. Кроме этого, глава государства заявил о контролирующей функции Совета Федерации и поддержке российских семей с детьми.

    «Мы будем продолжать эту работу. Она связана с целым рядом важных поручений президента. Например, шли дискуссии по вопросу о горячем питании в школах. Позиция регионов была услышана, и сегодня более 7 млн школьников начального звена получают бесплатное горячее питание. Не менее важно обратить внимание на малокомплектные школы, где эта проблема полностью не решена. Еще остается тысяча школ, где нужно доработать инфраструктуру для полной технической готовности», – рассказала сенатор.

    Гумерова также отметила актуальность вопроса создания дополнительных мест в ясельных группах. Проблема должна быть решена в следующем году. «Здесь идет определенная задержка в силу объективных и субъективных факторов по строительству дошкольных образовательных учреждений. Мы настроены слышать регионы, чтобы, где это нужно, отрегулировать законодательство или, возможно, алгоритмы выделения финансовых средств», – подчеркнула сенатор.

    Кроме того, глава комитета особо отметила внесенный накануне в Госдуму президентом законопроект во исполнение принятых поправок к Конституции. В частности, изменения касаются нового порядка формирования правительства. «В этом плане усиление роли Совета Федерации является историческим событием», – подытожила Гумерова.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. В ходе выступления российский лидер призвал обеспечить соблюдение предусмотренных поправками в Конституцию прав россиян, рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, анонсировал увеличение пенсий, а также рассказал о скором появлении второй вакцины от коронавируса.

    В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поставленные президентом задачи в ходе обращения к Совету Федерации найдут конкретное отражение в работе парламентариев.


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