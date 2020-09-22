Президент Ирана оценил жизнь страны под санкциями США

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе заседания высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН оценил влияние американских санкций на жизнь Исламской Республики.

«США не способны навязать нам ни переговоры, ни войну. Жизнь под санкциями тяжела, но еще тяжелее жить без независимости», – приводит слова Роухани РИА «Новости».

Президент Исламской Республики отметил, что в настоящий момент все страны мира переживают сложные времена, однако именно Иран сталкивается с наиболее тяжелыми санкциями, которые открыто нарушают устав ООН и международные договоренности.

В своем видеообращении Роухани также коснулся предстоящих президентских выборов в США, заявив, что Иран не является «разменной монетой» во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов и кто бы ни пришел к власти в Вашингтоне, он будет вынужден «уступить» перед «стойкостью иранского народа».

Комментируя провал попытки Вашингтона восстановить санкции Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Тегерана, Роухани сказал: «Это победа не только для Ирана, до и для международного сообщества», передает ТАСС. При этом он поблагодарил Китай, Россию и других членов ООН за голосование против инициативы США по санкциям против Тегерана.

Он заметил, что «США обвиняют Иран без всяких доказательств в стремлении создать ядерное оружие». «Вашингтон говорит о правах человека и при этом через политику максимального давления [в отношении Ирана] угрожает здоровью и жизни людей», – отметил Роухани в выступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии ГА ООН.

Напомним, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. При этом странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

Москва опровергла заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана, назвав заявление Вашингтона «театральной постановкой» и попыткой «заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA». В МИД России расценили слова Помпео как «серьезный удар по авторитету Совета Безопасности [ООН], проявление открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом».

Кроме того, МИД России заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана и незаконности угроз со стороны США за сотрудничество с Ираном.

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель напомнил, что с 8 мая 2018 года США не являются участником СВПД (ядерной сделки с Ираном) и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в отношении Тегерана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана, «поскольку в Совете Безопасности ООН нет определенности на этот счет».

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