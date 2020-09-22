В Госдуме сравнили выступления Путина и Трампа в ООН

В приоритетах выступлений президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН была существенная разница, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ. Почувствуйте разницу», – написал Слуцкий в Twitter.

Выступление Путина оценил также глава комитета ГД по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.

«На фоне тотальной западной истерики, невменяемости, паники и поиска виновных Путин прозвучал в ООН как носитель здравого смысла, спокойной уверенности и гарант стабильности. За державу не обидно», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, глава российского государства в своем выступлении затронул темы, которые могут объединить разные народы в борьбе с пандемией.

«Президент России в своем выступлении затронул одни из самых актуальных тем, которые призваны при этом объединить народы всех стран в общей борьбе – борьбе с пандемией, в борьбе с проблемами, которые сегодня волнуют все государства. Это и борьба с коронавирусом, и вопросы обеспечения безопасности, и вопросы здравоохранения, и вопросы продовольственной безопасности», – сказал Швыткин в комментарии ФАН.

«На мой взгляд, лидеры других государств, народы других государств должны услышать – не просто выслушать, а услышать – Владимира Путина, который обозначил ключевые вопросы, которые необходимо заострять всем руководителям государств на том или ином уровне, на тех или иных площадках с целью добиться общего понимания, взаимодействия, которое приведет к решению проблем или продвижению в их решении», – заявил депутат.

Он также отметил, что Россия протягивает руку помощи своим предложением о «зеленых коридорах» для поставок лекарств и средств индивидуальной защиты, а также о предоставлении сотрудникам ООН бесплатной вакцины от коронавируса

«Мы протягиваем руку помощи по вакцине. Мы обостряем вопросы обеспечения безопасности, [а] некоторые лидеры стремятся к милитаризации космоса, вводят санкции, которые идут во вред всему мировому сообществу», – добавил Швыткин.

Напомним, Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Российский лидер в ходе своего выступления в ГА ООН предложил США проводить взаимное сдерживание в развитии ракетных систем и сообщил, что необходимо оперативно продлить ДСНВ.

Путин также выступил с инициативой создать «зеленые коридоры» для торговли, на которые бы не распространялись санкции и другие ограничения, и отметил, что ООН должна учитывать интересы всех стран.

Президент России подчеркнул, что главный орган ООН – Совет Безопасности – отражает реальный военно-политический баланс в мире.

Между тем, речь президента США Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник стала его самым коротким выступлением в организации за все время президентства.