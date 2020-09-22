Си Цзиньпин сказал, кто первым получит китайскую вакцину от коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развивающиеся страны получат китайские вакцины от коронавируса в приоритетном порядке.

«В настоящее время несколько вакцин от COVID-19, разработанных Китаем, проходят третью фазу клинических испытаний. Когда они будут готовы и доступны для использования, эти вакцины станут глобальным общественным благом, они будут предоставлены развивающимся странам в приоритетном порядке», – передает РИА «Новости» слова Си Цзиньпина.

Также председатель КНР отметил, что Китай «не будет стремиться к какой-либо исключительности и не следует логике «либо победитель, либо проигравший».

«Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экспансии и созданию сфер влияния. Мы не собираемся вести ни с кем войну – ни холодную, ни горячую», – заверил Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин заявил о поддержке плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса в размере 50 млн долларов.