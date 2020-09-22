В Мордовии рассказали о проекте «Вахта памяти»

РОО «Олимпийский Совет Республики Мордовия» совместно с Региональным отделением ДОСААФ России Республики Мордовия 21 февраля 2020 года выиграл грант в размере 2 млн 273 тыс. 984,00 рублей по направлению сохранение исторической памяти проводимым Фондом президентских грантов.

Проект «Вахта памяти никто не забыт, ничто не забыто» реализуется при поддержке главы Республики Мордовия и поможет содержать захоронения ветеранов Великой Отечественной войны Республики Мордовия в достойном состоянии.

«Сохранять память о великой победе и подвигах простых людей для будущих поколений и воспитывать в них чувство патриотизма за Родину, за свое Отечество. Так как многие ветераны умерли в мирное время, учет по ним никто не ведет, либо данные по ним просто отсутствуют, остаются лишь в памяти родных и близких, которых порой уже нет, как и десятков деревень, которые исчезли за последние годы с карты нашей Республики. Мы очень много уделяем внимание стелам, мемориальным комплексам, но забываем про памятники и могилы простых ветеранов, про историческую память, которую они несут в себе и военно-патриотическое воспитание, заложенное в самом факте исторического, а порой и героического подвига отдельно взятого человека. Мы ищем солдат не вернувшихся домой, но порой забываем о тех, кто уже дома», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках проекта будет создаваться единая база данных паспортов на захоронения, закрепляться ответственные лица за их содержание и благоустройство. До конца сентября будет благоустроено 1 тыс. захоронений силами участников проекта в Республике Мордовия.

Так, 22 сентября в Саранске и близлежащих районах республики состоялась массовая акция по благоустройству могил солдат Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках проекта «Вахта памяти. Никто не забыт, ничто не забыто».



Участники проекта уже благоустроили 118 одиночных могил, 22 сентября около 3 тыс. волонтеров работали целый день и привели в порядок еще более 800 захоронений.