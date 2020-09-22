«Аэрофлот» начал возвращать россиянам деньги за билеты на Мальдивы Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за позднюю реакцию на пандемию Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус 22 сентября 2020, 18:31 Текст: Елизавета Булкина

Глава Евросовета Шарль Мишель перенес саммит Евросоюза, который должен был пройти 24-25 сентября, на 1-2 октября из-за подозрения на возможное заболевание коронавирусом, сообщил представитель Мишеля Баренд Лейтс. «Сегодня главе Евросовету стало известно, что сотрудник Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине. Глава Евросовета принял решение перенести саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, на 1-2 октября», – передает его слова ТАСС. Ранее стало известно, что традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме отменили из-за пандемии коронавируса.

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