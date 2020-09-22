Генсек ООН выступил против «вакцинного национализма»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против стремления некоторых стран заполучить вакцины от коронавируса для единоличного использования.

«Согласно поступающим сообщениям, некоторые страны заключают теневые сделки (по поставкам вакцин – прим. ВЗГЛЯД) исключительно для собственного населения», – передает ТАСС слова Гутерриша.

«Никто из нас не будет в безопасности, пока все мы не будем в безопасности», – отметил он, назвав такое поведение стран «вакцинным национализмом».

Ранее генсек ООН заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля и является угрозой номер один глобальной безопасности в современном мире.