Вучич назвал цель соглашения Сербии с Косово

Сербия подписала соглашение с непризнанным Косово, чтобы увеличить американское присутствие в регионе, заявил президент страны Александр Вучич.

Во вторник торгово-промышленные палаты Сербии и Косово подписали в посольстве США в Белграде документ о создании рабочей группы по экономическому сотрудничеству.

«Все говорили, что то, что сделано в Вашингтоне, сделано ради избирательной кампании Дональда Трампа. Как видите, здесь целая американская команда важных, старательных и порядочных людей, которые приехали и показывают, а это точно не будет большой темой в США, что все это не из-за выборов», – цитирует Вучича РИА «Новости».

Он отметил, что соглашение подписано для того, чтобы США присутствовали в регионе и помогали «всем нормально жить» с помощью экономики и через «неконвенциональные проекты».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о договоренностях с Сербией и Косово, достигнутых Вашингтоном. В США прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдуллах Хоти. При этом Сербия и Косово подписали отдельные соглашения с США, а не друг с другом. Американцы и лично президент Трамп выступают посредниками. Договоренности повлияли и на отношения Белграда с Москвой.