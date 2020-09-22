Актера и режиссера Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом

Художественный руководитель Ярославского художественного театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист России Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила руководитель пресс-службы театра Екатерина Анкудинова.

«Состояние (Пускепалиса – прим. ВЗГЛЯД) стабильное», – пояснила Анкудинова ТАСС.

Как рассказала руководитель пресс-службы, в последнюю неделю до госпитализации Пускепалис не контактировал с труппой и работал удаленно. Тем не менее сотрудники театра прошли тестирование на наличие вируса, результаты ожидаются в течение двух суток.

В конце августа эпидемическая ситуация в Ярославской области отмечалась как «положительно-стабильная».

В настоящий момент в Ярославской области зарегистрировано 8 186 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 48 за минувшие сутки. Выздоровели 7 751 человек, умерли 46 пациентов.