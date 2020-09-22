Кучерена опроверг планы Сноудена выплатить властям США 5 млн долларов

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Эдварда Сноудена в России, опроверг сообщение о согласии экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) выплатить властям США более 5 млн долларов, заработанных с продажи его книги и выступлений.

«Нам, то есть мне и Эдварду Сноудену, об этом ничего неизвестно. Думаю, что это очередная спекуляция», – сказал Кучерена РИА «Новости».

Напомним, во вторник телеканал CNN со ссылкой на адвоката Лоренса Ластберга сообщил о согласии Сноудена совершить выплату в размере более 5 млн долларов в качестве штрафа в связи с публикацией в прошлом году книги «Личное дело» без согласия американских властей и в нарушение контракта, подписанного с АНБ и ЦРУ.