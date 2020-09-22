Дегтярев провел совещание по предупреждению наводнений в Хабаровском крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание с руководителями районов по недопущению чрезвычайных ситуаций из-за наводнений. В ходе совещания начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева сообщила, что пик паводка миновал краевой центр.

Уровень Амура составил 630 сантиметров, что оказалось на 20 сантиметров меньше ожидаемого максимума. Сейчас гребень основной волны идет в низовья Амура. Потоп грозит Комсомольску-на-Амуре, селам Елабуга, Троицкое и Малмыж. Внимание спасателей будет сосредоточено на этих населенных пунктах, передает Md-news.ru.

В городе Юности волонтеры заготовили 4 тыс. мешков с песком. Под контролем находятся самые опасные точки. В случае ЧС местные власти готовы развернуть группы насосов. Коммунальщики приступили к тампонированию ливневой канализации и пропускных труб в городских кварталах.

«В Хабаровске наши вовремя принятые превентивные меры дали результат, город защитили, – сказал Михаил Дегтярев. – Еще раз благодарю за это спасателей и волонтеров. Но сейчас работа только начинается, расслабляться рано. В Корсаково-2 со слов жителей нет нормального подвоза питьевой воды, это нужно срочно исправить. Комиссии должны ускорить осмотры. По Корсаково нам нужно оценить два варианта: переселить людей или построить дамбу. И решение будет зависеть от бюджетных возможностей региона».

Тем не менее, как признал врио губернатора, ситуация в крае и Хабаровском районе складывается непростая. Впереди предстоит большая работа по оценке ущерба.