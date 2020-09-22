Профсоюзы Голливуда договорились об условиях возвращения к работе

Профсоюзы Голливуда и руководство Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигли соглашения об условиях возвращения к работе в свете пандемии коронавируса.

Как передает издание Deadline, студии, телекомпании и независимые продюсеры могут возобновить кинопроизводство. Сообщается, что основные принципы достигнутого соглашения включают в себя, в частности, строгий контроль за соблюдением проведения тестов на коронавирус, протоколы безопасности и надлежащее использование средств индивидуальной защиты, передает РИА «Новости».

Источники в профсоюзах сообщили изданию, что для заключения соглашения потребовалось гораздо больше времени, чем это ожидалось.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом и 199886 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,6 млн человек.