Кремль рассказал о тестировании сотрудников администрации президента на наркотики

Сотрудники администрации президента России не проходят тестирование на употребление наркотических веществ, соответствующая опция не предусмотрена законом о госслужбе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, предусмотрены ли для кремлевских чиновников какие-либо тесты на употребление наркотиков.

«Вы фактически меня поставили в тупик. Насколько мне известно, никаких проверок нет, они законом о госслужбе не предусмотрены. Здесь все регулируется в соответствии с российским законодательством», – добавил он.

При этом комментируя публикацию СМИ о кокаине в российском посольстве в Буэнос-Айресе, Песков заявил, что в Кремле не сочли этот материал достойным внимания.

«Мы ознакомились даже не полностью, до конца не дочитали. Не нашли это исследование заслуживающим внимания», – сказал он.

В феврале 2018 года стало известно о секретной спецоперации российских и аргентинских спецслужб, в результате которой в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе нашли около 400 килограммов кокаина.

Сообщалось, что в деле фигурируют российский керлингист Денис Килба, а также два гражданина Латвии. В рамках дела были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Всего задержаны шестеро подозреваемых в разных странах.

В апреле прошлого года МВД завершило следственные действия и предъявило обвинение по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим подозреваемым.

В ноябре генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу.

Напомним, 20 августа дело о контрабанде кокаина из Аргентины через российское посольство в этой стране передали из Солнцевского суда Москвы в Дорогомиловский суд для нового рассмотрения.