Кремль пообещал не вмешиваться в дела Британии

Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия режима Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, следит ли Москва за голосованием по законопроекту, дающим возможность отказаться от некоторых частей соглашения о Brexit.

«Вы знаете, мы не собираемся вмешиваться о внутренние дела и в действия режима Великобритании», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следит ли Москва за процессом в Британии, удивлена ли решению нарушать международное право и видит ли какие-либо полезные уроки.