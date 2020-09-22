Ученые открыли «пи-планету»

Астрономы обнаружили экзопланету, которая по размерам похожа на Землю, и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня. Ученые в шутки назвали ее «пи-планетой». Описание открытия приведено в журнале The Astronomical Journal.

Планету, получившую официальное название K2-315b, впервые заметил орбитальный телескоп НАСА «Кеплер» во время миссии К2 в 2017 году. Сейчас ученые уточнили ее параметры с помощью системы SPECULOOS, объединяющей четыре телескопа обсерватории Паранал в Чили и один телескоп обсерватории Тейде на острове Тенерифе.

Система SPECULOOS создана для поиска потенциально обитаемых планет у сверххолодных звезд - коричневых карликов. Вращаясь на относительно небольшом удалении от звезды, такие планеты в некоторых случаях могут иметь условия, подходящие для возникновения жизни, передает РИА «Новости».

По оценкам ученых, радиус экзопланеты составляет 0,95 от земного, а размер ее материнской звезды EPIC 249631677 примерно равен одной пятой размера Солнца. K2-315b движется со скоростью 81 километр в секунду и совершает полный оборот вокруг звезды ровно за 3,14 дня. Исследователей так удивило совпадение периода орбиты с математической постоянной «пи», что они дали ей название «пи-планеты», закрепленное в названии исследования.

Массу планеты пока не определили, но ученые предполагают, что она близка к земной. Несмотря на то что K2-315b похожа на Землю, жизнь на ней, по мнению авторов, едва ли возможна: из-за близости к звезде температура на ее поверхности должна достигать 450 кельвинов, или плюс 177 градуса Цельсия.

«Это слишком жарко для жизни в общепринятом понимании», – приводятся в пресс-релизе Массачусетского технологического института слова первого автора статьи Прайвала Нираула (Prajwal Niraula), аспиранта Департамента наук о Земле, атмосфере и планетах (EASP).

При этом авторы не исключают, что пригодной для жизни может оказаться атмосфера планеты, если такая имеется. Исследователи надеются выяснить этот вопрос в будущем с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». В этом плане K2-315b – идеальный кандидат для изучения: из-за того, что ее звезда имеет небольшой радиус, кривые транзита планеты более глубокие и отчетливые.