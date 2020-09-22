Эксперт прокомментировал задержание главы секты «Город Солнца»

«Эта секта — государство со своими законами и правилами внутри региона», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по сектам, профессор Александр Дворкин, комментируя задержание в Красноярском крае лидера религиозной организации «Церковь последнего завета» Виссариона (Сергея Торопа), объявившего себя новым Христом, и группы руководителей данной секты.

«Эту секту давно пора ликвидировать и запретить. Важно разобраться, почему власти Красноярского края позволяли на территории региона существовать фактически отдельному государству Виссариона со своими законами и правилами, почему местные правоохранители в течение долгого времени, несмотря на заявления пострадавших, систематически отказывали в возбуждении уголовных дел», — считает президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.

Ранее во вторник источник в правоохранительных органах Красноярского края сообщил о задержании Сергея Торопа (называющего себя Виссарионом), главы религиозного движения «Церковь последнего завета». Задержаны еще двое руководителей этой организации. Силовики работают в поселении последователей Виссариона «Город Солнца», расположенном в Курагинском районе края. Факт задержания подтвердили в Следственном комитете.

Как сообщает телеграм-канал RT, по данным следствия, задержанные использовали деньги членов организации и применяли по отношению к людям психологическое насилие. Им планируется предъявить обвинения по статье «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами».

Как сообщил ТАСС житель близлежащей деревни Петропавловка, в спецоперации были задействованы автоматчики и вертолеты, у лидеров и сторонников секты проводились обыски. Местные жители сообщают, что на дорогах в районе едут колоны автомобилей с представителями силовых структур. Житель общины Виссариона Александр Староверов сообщил в Facebook, что на дорогах по направлению к общине видели колонну из 50 автомобилей, в том числе с медицинскими работниками.

Бывший сотрудник красноярского ГАИ, а затем исследователь НЛО, Тороп в 1991 году объявил себя новым воплощением Христа и создал культ на основе восточных учений, теософии и собственных проповедей. По оценкам экспертов, число последователей Виссариона по состоянию на середину 2000-х годов – от 3 до 10 тысяч человек в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Часть сектантов после продажи квартир переехала на жительство в «Город Солнца» и другие поселения «Церкви последнего завета» в Красноярском крае.

Среди адептов фигурировали бывшие деятели шоу-бизнеса, в частности известная в 1990-е годы певица Светлана Владимирская и бывший участник ансамбля Бари Алибасова и группы «Ласковый май» Вадим Редькин. Последний стал ближайшим «апостолом» Виссариона. По сообщению ТАСС, Редькин был одним из руководителей секты, задержанных вместе с ее главой. По словам местного жителя, силовики увезли Торопа и Редькина на вертолете, а третьего задержанного, Владимира Ведерникова – на автомобиле.

По словам Дворкина, внутри секты Виссариона явно грубо нарушаются права людей, которых туда завлекли. Эксперт полагает, что среди виссарионовцев имело место большое количество неучтенных смертей. «Людей обманом вовлекали в процесс переезда в Красноярский край. Они продавали свое жилье и таким образом обрубали все в в своих городах. Даже если кто-то разочаровался, то возвращаться людям некуда. А денежная разница между городской квартирой в Москве, Питере, Новосибирске и т. д. и жильем, в селе Черемшанского или Петропавловского района Красноярского края, отдавалась секте. Все деньги уходили самому Торопу и его ближайшему окружению», — рассказал собеседник.

«Людей сажали на очень жесткую веганскую диету, это в сибирском-то климате! Адепты были постоянно голодны и ослаблены недоеданием. Насколько я знаю, там было большое количество смертей от неоказания своевременной медицинской помощи, — продолжил сектовед. — Также не учтен процент смертности среди новорожденных детей, ведь их попросту не регистрировали. Также в общине применялись публичные наказания, унижения, и, насколько до нас доходили слухи, преступления на сексуальной почве, в том числе и по отношении к несовершеннолетним».

«Когда я говорю о секте на территории Черемшанского района Красноярского края, то нужно учесть, что это громадная территория. Там установлены блок-посты на дорогах, проехать просто так нельзя, все контролируется, местная полиция предпочитает туда носа не казать. Ситуация абсолютно ненормальная», — заключил Дворкин.

Ранее правозащитный центр Всемирного русского народного собора заявил об угрозе активизации деятельности псевдоправославных сект в России во время коронавируса и разработал методичку с указанием того, как эти секты можно распознавать.