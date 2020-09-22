Эксперт прокомментировал задержание главы секты «Город Солнца»

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22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США

Согласно требованию США, Россия должна будет приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия Ian Dudley/Zuma/Global Look Press
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы «поладить с Россией». На практике его первый срок завершается ультиматумом, выставленным Москве по вопросу стратегических вооружений. При этом Вашингтон предупреждает: не согласитесь до ноября, придется заплатить больше. Россия не согласится, это понимают даже в США. Вопрос в другом – чего на самом деле добиваются американцы? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Эксперт прокомментировал задержание главы секты «Город Солнца»

       22 сентября 2020, 11:36
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Эта секта — государство со своими законами и правилами внутри региона», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по сектам, профессор Александр Дворкин, комментируя задержание в Красноярском крае лидера религиозной организации «Церковь последнего завета» Виссариона (Сергея Торопа), объявившего себя новым Христом, и группы руководителей данной секты.

    «Эту секту давно пора ликвидировать и запретить. Важно разобраться, почему власти Красноярского края позволяли на территории региона существовать фактически отдельному государству Виссариона со своими законами и правилами, почему местные правоохранители в течение долгого времени, несмотря на заявления пострадавших, систематически отказывали в возбуждении уголовных дел», — считает президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.

    Ранее во вторник источник в правоохранительных органах Красноярского края сообщил о задержании Сергея Торопа (называющего себя Виссарионом), главы религиозного движения «Церковь последнего завета». Задержаны еще двое руководителей этой организации. Силовики работают в поселении последователей Виссариона «Город Солнца», расположенном в Курагинском районе края. Факт задержания подтвердили в Следственном комитете.

    Как сообщает телеграм-канал RT, по данным следствия, задержанные использовали деньги членов организации и применяли по отношению к людям психологическое насилие. Им планируется предъявить обвинения по статье «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами».

    Как сообщил ТАСС житель близлежащей деревни Петропавловка, в спецоперации были задействованы автоматчики и вертолеты, у лидеров и сторонников секты проводились обыски. Местные жители сообщают, что на дорогах в районе едут колоны автомобилей с представителями силовых структур. Житель общины Виссариона Александр Староверов сообщил в Facebook, что на дорогах по направлению к общине видели колонну из 50 автомобилей, в том числе с медицинскими работниками.

    Бывший сотрудник красноярского ГАИ, а затем исследователь НЛО, Тороп в 1991 году объявил себя новым воплощением Христа и создал культ на основе восточных учений, теософии и собственных проповедей. По оценкам экспертов, число последователей Виссариона по состоянию на середину 2000-х годов – от 3 до 10 тысяч человек в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Часть сектантов после продажи квартир переехала на жительство в «Город Солнца» и другие поселения «Церкви последнего завета» в Красноярском крае.

    Среди адептов фигурировали бывшие деятели шоу-бизнеса, в частности известная в 1990-е годы певица Светлана Владимирская и бывший участник ансамбля Бари Алибасова и группы «Ласковый май» Вадим Редькин. Последний стал ближайшим «апостолом» Виссариона. По сообщению ТАСС, Редькин был одним из руководителей секты, задержанных вместе с ее главой. По словам местного жителя, силовики увезли Торопа и Редькина на вертолете, а третьего задержанного, Владимира Ведерникова  – на автомобиле.

    По словам Дворкина, внутри секты Виссариона явно грубо нарушаются права людей, которых туда завлекли. Эксперт полагает, что среди виссарионовцев имело место большое количество неучтенных смертей. «Людей обманом вовлекали в процесс переезда в Красноярский край. Они продавали свое жилье и таким образом обрубали все в в своих городах. Даже если кто-то разочаровался, то возвращаться людям некуда. А денежная разница между городской квартирой в Москве, Питере, Новосибирске и т. д. и жильем, в селе Черемшанского или Петропавловского района Красноярского края, отдавалась секте. Все деньги уходили самому Торопу и его ближайшему окружению», — рассказал собеседник.

    «Людей сажали на очень жесткую веганскую диету, это в сибирском-то климате! Адепты были постоянно голодны и ослаблены недоеданием. Насколько я знаю, там было большое количество смертей от неоказания своевременной медицинской помощи, — продолжил сектовед. — Также не учтен процент смертности среди новорожденных детей, ведь их попросту не регистрировали. Также в общине применялись публичные наказания, унижения, и, насколько до нас доходили слухи, преступления на сексуальной почве, в том числе и по отношении к несовершеннолетним».

    «Когда я говорю о секте на территории Черемшанского района Красноярского края, то нужно учесть, что это громадная территория. Там установлены блок-посты на дорогах, проехать просто так нельзя, все контролируется, местная полиция предпочитает туда носа не казать. Ситуация абсолютно ненормальная», — заключил Дворкин.

    Ранее правозащитный центр Всемирного русского народного собора заявил об угрозе активизации деятельности псевдоправославных сект в России во время коронавируса и разработал методичку с указанием того, как эти секты можно распознавать.


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