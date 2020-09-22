Роскосмос впервые допустил к конкурсу на создание ракеты частников

Российская частная компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» по заказу Роскосмоса, следует из конкурсной документации на сайте госзакупок.

Это первый случай, когда частная компания участвует в конкурсе Роскосмоса на создание ракеты. До этого только однажды другая частная компания «Даурия» принимала участие в создании техники для Роскосмоса. Она изготовила два малых спутника, которые так и не заработали после выхода на орбиту, передает РИА «Новости».

Помимо «КосмоКурса» в конкурсе на создание ракеты принимают участие изготовитель ракет «Союз» Ракетно-космический центр «Прогресс» и производитель «Протонов» и «Ангары» Центр Хруничева.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащённую двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане). С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн – при однократном, на геопереходную орбиту – 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени.

Напомним, 21 августа Роскосмос объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и с возвращаемой первой ступенью.

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