Стартовала третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»

Взгляд
21 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

Для «взлома» ПВО Калининграда одного B-52 недостаточно, нужны сотни бомбардировщиков af.mil
Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как Россия будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
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Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
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Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Стартовала третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»

    21 сентября 2020, 17:24

    Текст: Елизавета Булкина

    В понедельник, 21 сентября, стартовала третья смена полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

    Торжественное открытие смены состоялось одновременно в Московской области на площадке детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев»,

    в Нижегородской области на стадионе «Нижний Новгород» и в Международном детском центре «Артек» в Крыму, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В первой волне полуфиналов «Большой перемены» участвуют школьники из 30 регионов России. В целях обеспечения требований санитарно-эпидемиологической безопасности соревнования проходят в три смены. На третьей смене собрались 266 старшеклассников из Центрального федерального округа, 364 – из Приволжского и 248 – из Южного федерального округа.

     К полуфиналистам Приволжского федерального округа обратился Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

    «Вы стали полуфиналистами самого масштабного в России конкурса для школьников, в котором участвуют более миллиона старшеклассников. Это уже серьезное достижение. Все вы – талантливые, целеустремленные ребята. Задача для нас, взрослых – помочь вам раскрыть свои таланты и найти свои сильные стороны. Главная особенность конкурса «Большая перемена» заключается в том, что вы, исходя из ваших предпочтений, выбираете то направление, которое наилучшим образом соответствует вашему желанию развиваться.  Вы – будущие абитуриенты. Уже сегодня многие российские университеты поддерживают конкурс и видят среди вас своих будущих студентов. Победители «Большой перемены» получат возможность пройти обучение в лучших вузах страны», – отметил министр.

    В «Артеке» конкурсантов «Большой перемены» поприветствовал заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов. Он отметил, что конкурс открывает возможности для профессиональной ориентации старшеклассников и объединяет на своей площадке федеральные детские центры, образовательные проекты нового формата и общественные движения. Также заместитель министра поблагодарил педагогов, которые поддерживают полуфиналистов конкурса.

     «В решении конкурсных заданий вам помогают ваши педагоги. Уверен, совместная работа будет способствовать укреплению ваших доверительных отношений и за рамками конкурса», – добавил Грибов.

    В течение трех дней конкурсантов ожидают встречи с экспертами «Большой перемены», работа над кейсовыми заданиями, насыщенная полезная программа и творческие мероприятия. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поприветствовал полуфиналистов Центрального федерального округа. «Здесь, на полуфинале в Московской области собрались старшеклассники из 8 регионов ЦФО – Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской областей и, конечно, Подмосковья.

    Всего более 260 ребят. Задания, которые вам предстоит пройти в ближайшие три дня, разработали крупнейшие российские компании и вузы. Вам нужно показать все свои знания и навыки в решении реальных кейсов и актуальных проблем. Вы все прошли очень большой путь, чтобы оказаться здесь, и участие в конкурсе, а тем более выход в полуфинал – уже в вашем личном портфолио. Уверен, этот опыт вам очень пригодится», – сказал Алексей Комиссаров.

    Первая волна полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября 2020 года. Всего до 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6 тыс. старшеклассников.

    Вторая волна полуфинальных испытаний пройдет с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской и Новосибирской областях). С 12 по 25 октября 2020 года полуфиналы конкурса состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

    По итогам всех полуфиналов будут отобраны 1 тыс. 200 школьников, которые поедут в начале ноября на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в Международный детский центр «Артек».

    Конкурс «Большая перемена» – это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. В конкурсе принимают участие более 1 млн школьников (1 004 278) из всех регионов страны. Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

    Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.


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