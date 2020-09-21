Путин повысил оклады судей

Президент России Владимир Путин с 1 октября повысил оклады судей на 3%.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением указа.

В июле Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.