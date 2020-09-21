Активисты РДШ во время акции «Экодежурный по стране» собрали более 15 тонн мусора

Учащиеся из всех регионов с 17 по 27 сентября принимают участие в акции Российского движения школьников «Экодежурный по стране», которая стала реакцией на призыв премьер-министра России Михаила Мишустина провести «генеральную уборку» в регионах Дальнего Востока.

Дети сами откликнулись, захотели очистить страну от мусора в самых разных форматах. Старт акции дан на пресс-конференции ТАСС с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова, исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой и посла доброй воли ООН (ЮНЕП, ЮНВТО и ЮНЕСКО) Вячеслава Фетисова. В тот же день подключившиеся по видеосвязи активисты из Владивостока провели первую уборку и передали эстафету на запад страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Масштабные мероприятия прошли на выходных. Так, 19 сентября в субботу во Владивостоке РДШ провело новую акцию. Более 100 активистов Российского движения школьников, возглавляемые Фетисовым и Плещевой, очистили берег Тихого океана. Участники собрали в бухте Лазурная 6 тыс. литров мусора.

В тот же день в Пятигорске активисты РДШ из Ставропольского края собрались на склоне горы Машук, чтобы принять участие во Всероссийской акции «Экодежурный по стране». Ребята провели танцевальный флешмоб, а потом принялись за уборку, собрав свыше 60 кубометров мусора. Всего в акции участвовало более 50 человек. Активистов Ставрополья поддержал известный боксер Давид Аванесян.

19 сентября активисты РДШ, представители регионального отделения РДШ, воспитанники подростково-молодежных клубов, эко-активисты города Хабаровска занялись уборкой территории питомника имени Лукашова. Всего в квесте приняло участие 26 команд. Было собрано 109 мешков, 18 кг крупногабаритного мусора и 120 кг покрышек.

Со времени старта акции прошли в Приморском, Алтайском, Ставропольском, Хабаровском, Камчатском крае, Республике Карелия, Крым, Бурятия, Башкортостан, в Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Астраханской, Иркутской, Тюменской, Брянской, Свердловской, Владимирской областях и других регионах.

В течение недели пройдет множество креативных экологических мероприятий, в том числе в Республике Татарстан, Челябинской области, Новосибирской области и других регионах. Масштабный субботник планируется в Московской области с участием руководства Министерства просвещения РФ, Подмосковья, а также активистов РДШ.

Итоги всероссийской акции подведут 30 сентября. Призы достанутся тем, кто провел самую масштабную акцию, собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат экологического мероприятия.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».