Подведены итоги двухмесячной работы Дегтярева в Хабаровском крае

За два месяца работы врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось решить несколько застарелых проблем, а также сдвинуть с мертвой точки ряд важных для региона вопросов.

Два месяца назад, 20 июля, указом президента России Владимира Путина Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. На следующий день он прилетел в Хабаровск и был представлен членам краевого правительства. За два месяца работы на своем посту Дегтяреву удалось полностью войти в курс дел, сформировать костяк команды и благодаря личному вмешательству решить ряд болезненных вопросов, волнующих население, передает PROkhab.ru.

В частности, по инициативе врио губернатора в Хабаровском крае был снижен транспортный налог, до этого считавшийся одним из самых высоких в ДФО, была продлена программа льготных авиаперелетов для жителей северных районов края, на субсидирование которой выделено 33 млн рублей из регионального бюджета, были снижены расходы на чиновников, благодаря чему за год краевой бюджет будет экономить свыше 400 млн рублей.

«Есть много обоснованных жалоб автомобилистов на то, что транспортный налог у нас один из самых высоких. Экономия по управленческому аппарату у нас будет на уровне 405 млн рублей. Речь идет о снижении расходов на содержание чиновников, депутатов и мировых судей. Я принял решение направить часть сэкономленных средств на компенсацию выпадающих доходов от снижения транспортного налога. Речь идет о 226 млн рублей. В результате транспортный налог у нас будет сопоставим с тем, который платят жители Приморского края, а по ряду позиций даже ниже», — отмечал Дегтярев во время своей прямой линии.

Кроме того, по инициативе врио губернатора в Хабаровском крае была введена выплата в 100 тыс. рублей для выпускников школ, набравших 95 и больше баллов на ЕГЭ, а бесплатным горячим питанием были наконец-то обеспечены все учащиеся младших классов в регионе.

Наметились подвижки и в вопросе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Глава региона распорядился разработать новую программу расселения ветхого фонда, включив в нее дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

Повысилась и доступность красной рыбы для потребителей. Так, правительство края договорилось с рыбопромышленниками о поставке на потребительский рынок региона более 600 тонн лосося по сниженным ценам. В планах, чтобы доступная рыба лежала на прилавках магазинов на протяжении всего года.

Оборонные предприятия Хабаровского края получили новые крупные государственные контракты, позволяющие им сохранить свои трудовые коллективы и строить оптимистичные планы на будущее. За последние два месяца в регионе открылось несколько крупных предприятий (Советско-Гаванская ТЭЦ и угольный терминал в Ванинском районе), что позитивно скажется на региональной экономике и уже создало новые рабочие места.

Кроме того, врио губернатора взял под свой личный контроль болезненные вопросы экологии. Так, Михаил Дегтярев обязал инвестора угольного терминала у мыса Веселый инициировать диалог с населением, подчеркнув, что без одобрения населения ни один подобный проект не может быть реализован. А вокруг уникального озера Амут по инициативе врио губернатора была расширена охранная зона и запрещены так называемые санитарные рубки деревьев.

«Есть законодательство, но есть здравый смысл и справедливость. Здесь, вероятно, действовали по закону. Но факт в том, что пострадал облик памятника природы, имеющего ценность для всех жителей края. Нужно сохранить мораторий на рубки в районе хребта Мяо-Чан, а охранную зону вокруг озера Амут увеличить. Это поручение краевому минприроды», – отметил Дегтярев в ходе своего визита на знаменитое озеро.

Наконец, впервые за много лет руководителю Хабаровского края удалось наладить конструктивный диалог со всеми главами муниципалитетов. Одним из первых мероприятий с участием Дегтярева стала встреча с главами всех районов края. Кроме того, всего за два месяца своего пребывания на этом посту Дегтярев лично объехал все 17 районов Хабаровского края и трижды побывал в Комсомольске-на-Амуре, повсюду ознакомившись с местными проблемами и сходу предложив конкретные пути их решения.