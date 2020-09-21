В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении.

Федоров написал письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в котором отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

Однако, как отметил Федоров, не все родители детей, которые стоят в очереди в дошкольное образовательное учреждение, могут вовремя получить там место. В итоге они вынуждены пользоваться услугами частных детсадов и тратить на это значительные средства.

«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», – передает RT текст обращения.

Ранее Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям – тем, в которых после 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок.