Считающий себя собакой кот прославился в Интернете

Кот по кличке Кики из Японии около года назад стал жить с тремя собаками сиба-ину и теперь считает себя одним из них, в соцсетях кот быстро стал знаменитостью.

«Мой муж очень долго не хотел заводить кошек, потому что считал себя собачником. Но киса была моей заветной мечтой, поэтому вскоре он сдался. Единственное, за что мы переживали: получится ли у кота подружиться с нашими собаками», – передает «Ридус» слова хозяйки питомцев.

Женщина решила завести животным Instagram-аккаунт и делиться снимками из жизни своих любимцев, на данный момент за жизнью Кики и собак следят 187 тыс. человек.