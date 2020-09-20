Вашингтон обвинил Москву в наращивании ядерного арсенала

Россия наращивает ядерный арсенал в отличии от США, беспокойство Вашингтона вызывают российские системы ядерного оружия с малым радиусом действия, заявил спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Россия наращивает свой ядерный арсенал. Мы нет. Китай его наращивает очень быстро. Мы, повторяю, его не наращиваем. Поэтому мы считаем, что соглашение, которого мы достигнем в будущем, должно отражать как упомянутые мной соображения двустороннего характера, так и трехсторонние озабоченности», – сказал Биллингсли в интервью «Коммерсанту».

По его словам, США не оспаривают законность того, что делает Россия, поскольку она является суверенным государством.

«Но нас чрезвычайно беспокоит то, что она делает за рамками ДСНВ, в особенности наращивание систем ядерного оружия с малым радиусом действия. У нас возникает вопрос, зачем это нужно. Мы думаем, что со стороны России это пустая трата колоссальных денег в то время, когда у ее правительства есть много иных приоритетов, на которые стоило бы потратить деньги», – отметил он.

При этом он добавил, что если Россия не согласится заключить к февралю президентский рамочный меморандум по контролю над вооружениями, «ничего страшного» – Вашингтон продолжить модернизацию ядерного арсенала без ограничений ДСНВ.

«Российской стороне решать, захочет ли она заключить это соглашение. Если нет, ничего страшного. Это совершенно приемлемо, и мы просто будем двигаться вперед без него... Мы собираемся провести модернизацию наших ядерных сил. Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем», – заявил он.

Ранее Биллингсли заявил, что Вашингтон сделал Москве «хорошее» предложение по продлению ДНВ, но если Россия не примет его, то после возможного переизбрания Дональда Трампа «цена вопроса повысится».

В сентябре сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 18 августа спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3.

До этого Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

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