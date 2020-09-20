Путин оценил роль СМИ в патриотическом воспитании молодежи

Деятельность СМИ помогает сохранять историческую память России, заявил президент России Владимир Путин в рамках XXIV форума журналистов «Вся Россия – 2020».

По словам главы государства, форум предоставляет участникам возможность для широкого обсуждения актуальных профессиональных проблем, обмена опытом и творческими находками, а также служит площадкой для совершенствования работы отечественных СМИ и развития медиарынка, сообщается на сайте Кремля.

«И конечно, в год 75-летия Великой Победы особо отмечу созидательную и в высшей степени востребованную деятельность российских средств массовой информации в деле сохранения нашей исторической памяти, патриотического воспитания молодежи», – подчеркнул Путин.

Также он добавил, что ответственная гражданская позиция журналистов и их масштабные медийные, просветительские проекты достойны глубокого признания.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что попытка западных СМИ изобразить парад Победы в России как демонстрацию военной мощи является откровенным цинизмом и нежеланием понять значение этого события для Москвы.