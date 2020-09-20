Мать Бар Рафаэли рассказала о страхах перед отправкой в тюрьму

Мать израильской супермодели Бар Рафаэли Ципи, приговоренная к 16 месяцам тюрьмы за уклонения от налогов, боится, что заключенные в женской тюрьме могут навредить ей.

Накануне Мировой суд Тель-Авива огласил приговор по делу Ципи и Бар Рафаэли, которые признали себя виновными в уклонении от налогов на сумму 34 млн шекелей (10 млн долларов). Ципи получила 16 месяцев тюремного заключения, а Бар – девять месяцев общественно-полезных работ. Также обеим назначили штраф в 2,5 млн шекелей (730 тыс. долларов) помимо уже возвращенных государству 8 млн шекелей (2,3 млн долларов).

По словам источник, Ципи все время плачет, находится под сильным давлением. В последние месяцы она почти не выходит из дома, передает Mignews.com.

«Ципи описала нам, как она боится опасных заключенных и убийц, которые будут рядом с ней, тех, кто может ей навредить. Она никогда не была в тюрьме, и у нее много страхов. Она говорит, что реально опасается за свою жизнь. Не меньше этого она боится коронавируса, она просто наполнена страхами», – отметил он.

Источник добавил, что Ципи уже подготовила «большой чемодан», с которым пойдет в тюрьму, взяв с собой книги, одежду, две пары обуви, зубную пасту и щетку, расческу.

По словам еще одного источника, Ципи морально готова была пойти в тюрьму уже несколько месяцев назад, но случилась техническая задержка в подписании соглашения с обвинением.

«Ципи только молится о том, чтобы выйти из тюрьмы здоровой – физически и душевно. Это – самый трудный период в ее жизни. Кроме опасения того, что ее атакуют уголовницы, она знает, что папарацци будут снимать ее, когда они прибудет в тюрьму – и это очень тяжело для нее. Она знает, что фотографии опубликуют по всему Израилю, и во всем мире их увидят на веб-сайтах и на телеканалах», – рассказал он.

Ципи Рафаэль начнет отбывание 16-месячного срока в женской тюрьме Неве Тирца с 21 сентября.