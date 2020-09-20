Латушко заявил о будущих увольнениях белорусских дипломатов Британцам пригрозили многотысячным штрафом за нарушение самоизоляции Паром вместимостью до 2,4 тыс. человек сел на мель у Аландских островов 20 сентября 2020, 14:10 Текст: Ольга Колобкова

Паром Amorella компании Viking Line, вмещающий до 2,4 тыс. пассажиров, сел на мель у Аландских островов. «Береговая охрана получила информацию в 12.47 (совпадает с мск), что паром Amorella сел на мель», – передает РИА «Новости» сообщение Береговой охраны Финляндии. Корабль направлялся из Турку в Стокгольм, говорится в сообщении. Эвакуацией занимаются финские специалисты, поскольку паром находится в финских водах. Сообщается, что судно курсирует по маршруту Турку – Аландские острова – Стокгольм, построено в 1988 году. Вмещает 2 420 пассажиров и 450 автомобилей.

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