Трамп составил «список умных женщин» для Верховного суда Трамп заявил о зависти России к оружию США Владельца TikTok удивили слова Трампа о пожертвовании компанией 5 млрд долларов 20 сентября 2020, 07:46 Текст: Антон Антонов

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, удивилась, услышав заявление американского президента Дональда Трампа о решении TikTok пожертвовать 5 млрд долларов на образование в США. Компания заявила, что TikTok, судя по сообщениям СМИ, якобы создает «образовательный фонд». «Мы сами впервые услышали об этом образовательном фонде из сообщений СМИ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. ByteDance сообщила, что «всегда всеми силами вкладывала инвестиции в сферу образования» и «планирует вместе с партнерами по сотрудничеству запустить глобальный проект по онлайн-урокам для учащихся по всему миру с использованием видеотехнологий и технологией искусственного интеллекта». Напомним, Трамп сообщил, что «благословил» сделку TikTok и американской Oracle. TikTok подтвердил, что Oracle должна стать техническим партнером, будет отвечать за безопасность данных американских пользователей. Однако Трамп также заявил, что в рамках соглашения будет сделано пожертвование в 5 млрд долларов на образование.

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