Трамп похвастался прекращением Сербией и Косово «массовых убийств»

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что добился прекращения «массовых убийств» в Сербии и Косово.

«А вот еще история – я уверен, это Нобелевская премия за мир», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что «останавливает массовые убийства между Косово и Сербией». По его словам, «они убивали друг друга столько» лет, но «теперь перестанут убивать».

«Я сказал: «Друзья, давайте соберемся вместе». Вы знаете, они делали это в течение сотен лет под разными названиями», – приводит его слова ТАСС.

Боевые действия в Косово не ведутся с 1999 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о договоренностях с Сербией и Косово, достигнутых Вашингтоном. В США прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдуллах Хоти. При этом Сербия и Косово подписали отдельные соглашения с США, а не друг с другом. Американцы и лично президент Трамп выступают посредниками. Договоренности повлияли и на отношения Белграда с Москвой.

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