CША призвали немедленно освободить всех задержанных на протестах в Белоруссии

США призывают белорусские власти немедленно прекратить насилие в отношении участников акций протеста в республике, а также освободить всех задержанных, в том числе американского гражданина, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Белоруссии. (...) Граждане Белоруссии заслуживают право выбирать своих лидеров путем свободных и справедливых выборов. Мы требуем немедленно прекратить насилие (в отношении протестующих) и освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Черышикова», – передает слова Помпео РИА «Новости».

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.