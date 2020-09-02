Житель Франции выиграл в лотерею 157 млн евро

Житель Франции, угадавший правильные номера в лотерее Euro Millions, стал обладателем выигрыша в размере 157 млн евро.

«Он оказался единственным... угадавшим пять правильных номеров и две правильных «звездочки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien. Розыгрыш приза состоялся вечером во вторник.

По информации издания, этот выигрыш стал третьим по величине на территории Франции за всю историю существования этого вида игры – с 2004 года. Рекордный выигрыш составил 170 млн евро, его в 2012 году получил житель департамента Приморские Альпы.

Имя счастливчика, как и его пол, пока неизвестны. У выигравшего есть 60 дней для того, чтобы заявить о себе и превратить счастливый билет.

Напомним, в субботу житель Перми выиграл в лотерею более полумиллиарда рублей.