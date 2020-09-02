США провели третье за год испытание ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 00.03 по времени Западного побережья США (10.03 по Москве) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, передает «Интерфакс».

По имеющимся данным, учебные боеголовки ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразили заданные цели на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

«Этот испытательный пуск представляет собой еще одну успешную демонстрацию возможностей нашей страны и подчеркивает тот факт, что наши ядерные силы надежны, эффективны и готовы защищать Соединенные Штаты и наших союзников», – сказал начальник испытания полковник ВВС США Крис Баркомб.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что управление перспективных исследовательских программ минобороны (DARPA) и ВВС США успешно провели испытания прототипов гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД).