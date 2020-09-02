Опубликованы подробности биографий поддержанных «Умным голосованием» депутатов

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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Узбеки не случайно вспомнили про Сталина

Бюст Сталина в кишлаке Сайлык <a href="https://www.fergananews.com/">ИА «Фергана.Ру»</a>
Президент Узбекистана призвал увековечить память всех узбеков, репрессированных в сталинский период. Таких, по версии его администрации, порядка 100 тысяч, 13 тысяч из которых расстреляли. Эта инициатива &#8722; часть изменений, которые переживает Узбекистан при новом руководителе. С точки зрения России и ее истории это изменения позитивные, и вот почему. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...

Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 12 комментариев

Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Опубликованы подробности биографий поддержанных «Умным голосованием» депутатов

    2 сентября 2020, 12:44

    Текст: Евгения Шестак

    Проект «Фонд бабла с коррупцией» опубликовал подробности из биографий депутатов Мосгордумы, которые были избраны благодаря поддержке «Умного голосования» блогера Алексея Навального.

    Так, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева приняла предложение главного редактора «Мосньюс» Сергея Маслякова публиковать статьи о ней позитивного характера за денежное вознаграждение. Позитивная статья стоит 150 тыс. рублей, финансирование реализовывалось за личный счет, передает «Фонд бабла с коррупцией».

    В ноябре 2019 года Енгалычева, увлекшись полемикой на тему утверждения бюджета г. Москвы, «перепутала кнопки», проголосовав против поправки, которую внесла фракция КПРФ. Поправки касались выплат «детям войны», которые начнут производить в Москве со следующего года.

    В декабре 2019 года она неоднозначно высказалась на тему чипирования животных, сославшись на Библию.

    В июне 2020 года Никулинский районный суд Москвы оштрафовал депутата на 30 тыс. рублей за организацию массового несанкционированного мероприятия.

    Против другого депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева в августе 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 году ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тыс. до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности.

    В июне 2020 года он был оштрафован за нарушение режима самоизоляции (ст.3.18.1 КоАП Москвы) из-за участия в акции 9 мая, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

    30 января 2020 года между депутатом Мосгордумы от КПРФ Олегом Шереметьевым и бывшим депутатом Госдумы Максимом Шингаркиным (ЛДПР) произошла перепалка, которая едва не переросла в драку. 

    Действующий депутат Мосгордумы Елена Шувалова некоторое отказывалась от кабинета в Мосгордуме, который ей предложила фракция КПРФ. Эту ситуацию она использовала как повод для жалоб на притеснения со стороны «Единой России». 

    После медиакампании с фотографиями «приемов» из коридора и пикетов с требованием выделить помещение для приема граждан кабинет все-таки заняла, но без огласки. В этом кабинете проходили круглые столы с участием основателя ФБК Алексея Навального и юриста ФБК Любови Соболь.

    Летом 2019 года пранкеры от имени Александра Беглова, в то время занимавшего должность исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, предложили Шуваловой бросить своих избирателей и работать в Санкт-Петербурге за зарплату в 5 млн рублей. Шувалова согласилась.

    В КПРФ Шувалову подозревали в махинациях со средствами, выделяемыми на помощников депутатов МГД. Сообщается, что она устроила туда своих детей и близких людей (на помощников выделялось 320 тыс. рублей в месяц), отмечает «Фонд бабла с коррупцией».

    Другого депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарью Беседину  раскритиковали за дружбу и тесное сотрудничество с экс-кандидатом в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» Анастасией Брюхановой. Беседина неоднократно подвергалась критике за обилие орфографических ошибок в постах и текстах. 

    В марте 2020 года в ходе обсуждения поправок в Конституцию Беседина предложила 50 саркастических поправок. Например, «наделить президента России Владимира Путина званиями «апостол национального единства», «повелитель всех зверей на земле и рыб в море», «великое солнце XXI века». 

    Отмечается, что другой депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов в 1990-х годах мог быть причастен к сотрудничеству с организованной преступной группировкой «Сокольнических» – одной из старейших банд Москвы, созданной в 1970-е «ворами в законе». Решением Чертановского райсуда Москвы Тимохин был осужден за вымогательство на 10 лет лишения свободы, а двое его подручных – на 8 и 3,5 года лишения свободы. После распада группировки Тимонов избежал ответственности.

    В 2003 году Тимонов проходил в качестве фигуранта уголовного дела по ст.159 УК России (мошенничество), но затем заявители забрали заявление. В 2009 году был подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ст.174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Дело было прекращено из-за недостаточности доказательств.

    В 2015 году Тимонов начал активно инвестировать в недвижимость в Черногории. Сообщается, что общая сумма вложений составила более 7 млн евро. При этом данное имущество на территории РФ не задекларировано.

    Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Максим Круглов 1 июня 2020 года был задержан у здания МВД на Петровке, 38 во время пикета в поддержку журналиста Ильи Азара. Его поместили в автозак, но вскоре отпустили

    В мае 2020 года Круглов издевательски отнесся к ситуации с закрытием православных храмов во время эпидемии коронавируса, обратившись к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой материально поддержать столичное духовенство и сотрудников приходов.

    В свою очередь депутат Мосгордумы от КПРФ Дмитрий Локтев в ноябре 2019 года обвинил руководство КПРФ в «мерзком сговоре». К публикации с обвинениями в Facebook Локтев прикрепил фотографию постановления, в котором первый секретарь КПРФ Валерий Рашкин рекомендует депутатам-коммунистам поддержать проект столичного бюджета в третьем чтении, проголосовав «за», в крайнем случае – воздержаться. 

    Проголосовал против проекта инициативы «Об увековечивании памяти Бориса Немцова». В интервью Nation News Локтев отметил, что в первую очередь Немцов для него не оппозиционер, а государственный деятель, поступки которого он осуждает.

    Депутат Мосгордумы от КПРФ Виктор Максимов 9 мая 2020 года в числе других депутатов Мосгордумы от КПРФ был задержан на Тверской улице на акции в честь Дня Победы.

    «Фонд бабла с коррупцией» уточняет, что депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин работал в должности заместителя руководителя УФССП по Московской области. Неоднократно обвинялся в торговле должностями в курируемых подразделениях. Выступал за «широкую амнистию». По инициативе Ступина в проект амнистии были включены ч.2 и ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотиков).

    Напомним, «Умное голосование» – это акция штаба Алексея Навального, в рамках которой был сформирован список из кандидатов, не состоящих в «Единой России», за которых предлагалось голосовать на муниципальных выборах, прошедших в прошлом году в ряде регионов России.

    Ранее проект «Фонд бабла с коррупцией» опубликовал некоторые подробности из биографий кандидатов от оппозиции, получивших поддержку «Умного голосования» блогера Алексея Навального.


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