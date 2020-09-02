Мадуро заявил о заказе Трампом его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы одобрил его убийство и в данный момент идет поиск снайперов, которые смогут это сделать.

Мадуро заявил, что он стал «жертвой самой грубой агрессии». По его словам, правительство США предложило 15 млн долларов за его убийство, передает РИА «Новости».

«Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня. Дональд Трамп это решил», – добавил он.

Напомним, весной минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они якобы причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 млн долларов.

Кроме того, 3 мая 2020 года наемники на быстроходных катерах пытались высадиться на побережье Венесуэлы. Как заявляет Каракас, это было сделано для дальнейшего проникновения в резиденцию Мадуро. Военные уничтожили восемь нападавших, еще 20 задержали.

Сообщалось также, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо лично встречался с главой американской ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро в Вашингтоне для обсуждения деталей вооруженного вторжения в Боливарианскую Республику.