Подозреваемого в серии изнасилований задержали в Томской области

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет, мужчина арестован, сообщили в региональных МВД и СК.

«Следственными органами СК РФ по Томской области совместно с оперативными сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и управления Росгвардии по Томской области задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой свободы и неприкосновенности в городе Томске и Томском районе, совершенных с 2008 года по 2020 год», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По данным следствия, в период с 2008 года по 2020 год на территории города Томска и Томского района неизвестный свершил несколько нападений на женщин, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же человеком, в связи с чем уголовные дела соединили в одно производство.

«В результате исследования вещественных доказательств, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Томской области с применением современных криминалистических средств и методик, при производстве генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который позволил установить личность злоумышленника. Подозреваемый был задержан по месту жительства в одном из населенных пунктов в Томском районе», – сообщили в УМВД.

Задержанному, 48-летнему жителю Томского района Томской области уже предъявили обвинение в совершении преступлений по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью). По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого.

«В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз», – добавили в СК.

Напомним, в июле признавшийся в серии убийств и изнасилований сантехник умер в подмосковном СИЗО.