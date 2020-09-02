Свергнутый президент Мали госпитализирован

Свергнутый президент Мали 75-летний Ибрагим Бубакар Кейта госпитализирован в частную клинику, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Информация о состоянии Кейты отсутствует. Также неизвестно, будет ли он в текущих обстоятельствах вывезен на лечение за границу, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе мятежники освободили свергнутого ими президента. Кейта был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро в пригороде столице Бамако, которая охраняется мятежниками.

Напомним, в августе группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

Сами мятежники заявили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов. Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита.