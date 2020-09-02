В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 20–22 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18–23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

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