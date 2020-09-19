Жителя Минска заподозрили в намерении отравить силовиков

В Минске задержан местный житель Степан Латыпов, который собирался использовать химикаты против силовиков, сообщил неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Латыпова задержали после инцидента с правоохранителями, которые прибыли на «Площадь Перемен». В его квартире провели обыск, передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

В МВД заявили, что через интернет Латыпов собирал средства на «подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, против сотрудников милиции организована несанкционированная акция в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, муралов».

Как заявил сотрудник МВД, «с помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерении фигуранта применить химический препарат первого класса опасности, содержащий яд дифосфин». Дифосфин Латыпов, по словам правоохранителя, собирался использовать «против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов». Сообщается, что Латыпов планировал «обрабатывать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести их из строя».

Канал сообщил, что Латыпов организовал «незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления, а также закупил химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин».

Латыпов арестован, открыто уголовное дело.

Напомним, личные данные около 300 милиционеров попали в интернет. МВД Белоруссии уже заявило о том, что располагает технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке данных.

«Площадь Перемен», названная так в честь песни Виктора Цоя «Перемен». На трансформаторной будке на детской площадке были нарисованы двое диджеев, включивших «Перемен» на одном из городских мероприятий и после этого прекратившихся в народных героев – отсидев десять суток за срыв мероприятия, молодые люди уехали в одну из европейских стран. Граффити регулярно закрашивают, но местные жители восстанавливают рисунок.

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