В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 12–14 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер северо-западный, 6–11 м/с, местами с порывами до 16 м/с, в связи с чем 19 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса, местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса.