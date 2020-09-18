Елизавета II лишила Харви Вайнштейна почетного звания

Королева Великобритании Елизавета II лишила американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи.

«Королева распорядилась, чтобы присуждение Харви Вайнштейну звания почетного командора гражданского подразделения высочайшего ордена Британской империи, датированное 29 января 2004 года, было отменено и аннулировано, а его имя должно быть удалено из реестра упомянутого ордена», – цитирует ТАСС королевское распоряжение.

Напомним, 11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках.

На суде он заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», так как «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании.